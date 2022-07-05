Didim’de hurda malzemeler can dostlar için yuva oldu

Didim Belediyesi tarafından hurda malzemeler kullanılarak hazırlanan kedi ve köpek evleri, kentin dört bir yanına yerleştirildi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tüm Türkiye'ye örnek olan tasarruf projelerinden birinde daha çalışmalar tamamlandı.

Didim Belediyesi tarafından geçmişte düzenlenen etkinliklerde stant ve sergi alanı olarak kullanılan, etkinliklerin sona ermesi ile hurdaya ayrılan malzemeler, Didim Belediyesi Heykel Atölyesi'nde tekrar hayat buldu. Kamu kaynakları harcanmadan, tamamı hurda malzemeler kullanılarak yapılan kedi ve köpek evleri, kentin dört bir yanına yerleştirildi.

Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı şeklinde hazırlanan köpek kulübeleri ile 'Kedi Vapuru' olarak isimlendirilen vapur şeklindeki kedi evleri, kent estetiğine de değer kattı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çalışmalarının süreceğini belirterek, "Hayvan dostu kentimiz Didim'de geçmişte aldığımız kararlar ile pet shoplarda hayvan satışını ve havai fişek kullanılmasını yasaklamıştık. Sokak hayvanları için mama fabrikası kurmak için CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk adımı atmamızın hemen ardından bugün bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişte düzenlediğimiz etkinliklerde hurdaya çıkan birçok malzememiz oldu. Belediyemiz bünyesinde sağladığımız imkanlar ile bu malzemeleri geri dönüştürerek sokak hayvanlarımız için tekrar hayata döndürdük ve kulübeler ürettik. Gerek tasarımıyla gerekse de işlevleriyle kentimize çok yakışan bu kulübeleri Didim'in dört bir yanına yerleştirdik. Bu çalışmada emeği geçen personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Can dostlarımız için çalışmalarımız sürecek" dedi.

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