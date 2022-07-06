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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Halk Oyunları Topluluğu, Gürcistan'da büyük ilgi gördü

İHA

Nazilli Halk Oyunları Topluluğu, Gürcistan'da büyük ilgi gördü

Gürcistan'ın Kobuleti Şehrinde düzenlenen Temur Tatishvili tarafından organize edilen Altın Grup Festivali'nde Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu büyük ilgi gördü.

Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Gürcistan'ın Kobuleti şehrinde düzenlenen Altın Grup Festivali'ne katıldı. Festivale farklı ülkelerden ve Gürcistan'ın farklı şehirlerinden 26 grup katıldı. Şehir merkezindeki gösteri alanında gerçekleşen festivalde, kostümleri ve sundukları gösterileri ile izleyenler ve diğer katılımcıların beğenisini toplayan Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, öncelikle Türkiye'yi sonrada Nazilli'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.

Gösteri sonunda Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Koordinatörü Necdet Pekel ve Nazilli Belediyesi'ni temsil eden İşletme ve İştirakler Müdürü Kenan Yapsık'a plaket takdim edilirken, festivale katılan tüm ekibe de teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Türk kültürünü farklı coğrafyalarda en iyi şekilde tanıtan Nazilli Belediyesi Halk oyunları Topluluğu'na teşekkürlerini ileten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Öncelikle Ülkemizi ve Nazillimizi farklı kültürlerde en iyi şekilde tanıtan ve temsil eden ekibimize teşekkür ediyorum. Ekibin tüm fertlerini yetiştiren, bu organizasyonlarin gerçekleşmesini sağlayan ve başarılarında en büyük emeğe sahip değerli hocamız Necdet Pekel'e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyor, güzel organizasyonlarla bizleri daha fazla gurur yaşatmalarını diliyorum" dedi.

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