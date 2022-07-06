Nazilli’de bozulan yollar yapıldı

Nazilli Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi girişi ile Dörtyol Kavşağı güzergahı arasında kalan bölgede yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle eriyen ve araç trafiğini tehlikeye atan karayolunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yüksek sıcaklıklar nedeniyle eriyen asfaltta yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Organize Sanayi Bölgesi girişi ile Dörtyol Kavşağı güzergahı arasında kalan bölgede deforme olan alanları tespit eden ekipler, eski yolu kazıyarak yeniledi.

Çalışmaları yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizin ana arterlerinden biri olan Devlet Karayolunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara Nazilli Belediyesi olarak ekip ve ekipman desteği veriyoruz. Yerel, genel, özel ve kamusu ile birlikte olduğumuzda güzel işler yapabildiğimizi ortaya koyuyoruz. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. İnşallah Nazilli’nin sorunları bu birliktelik dahilinde çözülecektir. Ben emeği geçen herkese, bütün mesai arkadaşlarıma, emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Valimize ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına hassaten teşekkür ederim” diye konuştu.

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