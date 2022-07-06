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Her 4 kadından birinin en önemli sorunu; migren Nöroloji Uzman Dr. Kunt: Günlük yaşamı çekilmez hale getiren migrenden botoks ile kurtulabilirsiniz

İHA

Her 4 kadından birinin en önemli sorunu; migren Nöroloji Uzman Dr. Kunt: Günlük yaşamı çekilmez hale getiren migrenden botoks ile kurtulabilirsiniz

Aydın ve İzmir’de yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, her yüz kadından 80’inde görülen migrenden botoks tedavisi ile kurtulunabileceğini söyledi. Migren dolayısıyla gece gündüz ağrı çekmenin artık bir kader olmadığını belirten Kunt, uyguladıkları migren botoksu ile pek çok hastanın bu sorunundan kurtulduğunu belirtti.
Başın genellikte tek tarafını tutan ve saatler süren zonklayıcı ağrılarla kendini gösteren migrenin, özellikle kadınlarda daha çok görüldüğünü ve her dört kadından birini etkileyen sağlık sorunu olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, “Anne veya babada ya da her ikisinde migren olması durumunda ise çocukların da bu sağlık sorununu yaşama riski yüzde 5075 düzeyine çıkıyor. Tüm bu rakamlar ‘Migren bir kader mi?’ sorusunu akla getirse de doğru ve zamanında tedavi yöntemleri ile bu ağrıların yaşamı kabusa çevirmesi önlenebiliyor” dedi.
Daha çok kadınları etkileyen bir hastalık olarak öne çıkan migren hastalığını erkeklerde görülme sıklığının sekizde bir olmasına karşın kadınlarda bu oran iki katına çıktığımı belirten Uzm. Dr. Kunt, “Migrenin son derece yaygın bir hastalık olmasına karşın ‘baş ağrısı’ denilip geçildiği de olmaktadır. Migren ile baş ağrısını ayırt edici unsurlar; Hastalığın tanısında ağrının zonklayıcı karakterde olması ve en az dört saat sürmesi, genellikle tek taraflı olması ve ileri aşamalarda bulantının eşlik etmesi önemli belirtilerdir. Bazı kişilerde ağrıdan yaklaşık yarım saat kadar önce ışık çakması, bulanık görme gibi görsel şikayetler de oluşuyor” dedi.
"Stres en önemli etken”
Migren hastalığında genetik özelliklerinin yanında günlük hayattaki stresin de önemli olduğunu kaydeden Kunt, “Stres, gürültü, güneş ışığı veya aydınlatma ışıkları, yolculuk, uykusuzluk, açlık, bazı kokular gibi birçok dış etken migren ağrılarını tetiklemektedir. Bunların tümüyle baş etmek ve aynı zamanda gündelik işlerimize devam etmek çoğu zaman zorlayıcı olmaktadır. Hayat kalitesini ve iş verimliliğini de oldukça olumsuz etkileyen migrenden kurtulmak için ne kadar yaşam ve davranış değişikliğine gidilse de hastaların neredeyse tamamı bu önlemlere ek olarak tıbbi yardıma ihtiyaç duymaktadır. İlaç tedavisi, migren botoksu ve migren aşısı olmak üzere başlıca 3 gruba ayırabiliriz. Hastaların her gün ağrı kesici alması mide ve bağırsak sistemleri için zararlı olabildiği gibi böbreklerin sağlığı için de uygun değildir. Bu yüzden öncelik ağrıyı kesmek yerine ağrının önlenmesidir. İlaçlardan tatmin edici ağrı kontrolü sağlanamaması halinde üçaltı ayda bir migren botoksu uygulaması ile güzel sonuçlar alınabiliyor” dedi.
Migren Botoksu nasıl uygulanır
Migren botoksunun uyglaması hakkında da bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, “18 yaş üzeri bireylerde; alın, şakaklar, baş arkası, boyun ve sırt bölgelerinde toplam 31 noktaya uygulanmaktadır. Uygulama yaklaşık 10 15 dakika sürer. Etkisi 2. günde başlar 14. günde maksimum seviyeye çıkmaktadır. Tek bir uygulama yeterli değildir. İlk uygulama en az 3 ay kadar etkilidir. İkinci uygulama sonrası 36 ay kadar etki süresi uzayabilmektedir. Ağrılar ortaya çıktığında uygulama tekrarlanmalıdır” diyerek bu uyulamayı da uzmanların yapabileceğini kaydetti.

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