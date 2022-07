Cincin Karpuzu, tezgahlarda ki yerini aldı Üretici marka yaptı ünü, tüm ülkeye yayıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Cincin mahallesinde üretilen ve üreticiler tarafından markalaştırılarak ünü tüm Türkiye'ye yayılan "Cincin Karpuzu" tezgahlardaki yerini aldı.

Satışa sunulan meşhur Cincin Karpuzunun hasat sonrası satış tezgahlarını ziyaret ederek üreticiler ile buluşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hasat hakkında bilgi aldı ve kendi elleriyle kestiği karpuzun hem tadına baktı hem de yanındakilere ikram ederek Cincin Karpuzunu tattırdı.

Başkan Kaplan, Cincin Karpuzunu markalaştıran Uysal Serindağ isimli üreticinin tezgahındaki ziyarette yaptığı açıklamada Koçarlı'nın her karış toprağının bereketli olduğunu ve bu bereketin içerisinde binbir lezzetin saklı olduğunu ifade ederek "Marka ilçemizin Ülke sınırlarını aşan Koçarlı’ya özgü doğal ve organik Cincin Karpuzu’nun hasadı başladı ve tezgahlardan da tüketiciye ulaşmaya başladı. Bereketli Koçarlı'mızın her karış toprağında binbir lezzet saklı. Bizde bu lezzeti bizlere ulaştıran üreticimizi ziyaret ederek hayırlı bol bereketli işler diledik. Tüm hemşerilerimizi Koçarlı ilçemize ve Cincin mahallemize sıcak günlerin serinletici tadını almaya davet ediyoruz" dedi.

Başkan Nedim Kaplan, Cincin Karpuzunun Türkiye’nin her tarafında "Cincin Karpuzu" adıyla ciddi bir alıcı kitlesi olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl Cincin Karpuzunun markalaşması için destek vereceğimizi ifade etmiştik. Bu yıl da bölgeye büyük gelir sağlayan Cincin Karpuzu’nun markalaştığını söyleyebilirim. Üreticilerimizden Uysal Serindağ tarafından yapılan marka başvurusu sonucunda 'Cincin Karpuzu' artık bir marka olarak tescillenmiş oldu" diye konuştu.



"Tüketiciler tereddüt etmesin"

Başkan Kaplan, Aydın ve bölge halkı ile birlikte karpuzun ulaştığı tüm Türkiye'de vatandaşlara seslenerek "Cincin Karpuzu’nu hiç tereddütsüz alsınlar ve tadına baksınlar. Pişman olmayacaklardır. Gerçek Cincin Karpuzunun lezzetini alanlar bir daha başka karpuzda bu aromayı ve tadı bulamayacaklar ve müptelası olacaklarına eminim" dedi.

