Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan G.M. isimli kadına, Ş.O. yönetimindeki 09 ABT 941 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın kafasından yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

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