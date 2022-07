Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, bıçak satıcıları doğru bıçak kullanımı için vatandaşları uyararak, korsan bıçakçılara da fırsat vermemelerini istedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın’da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bileyicilerin yolunu tutuyor. Bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

Kurban Bayramı öncesi işleri artan Aydınlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Bıçakçılar, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için, kaliteli çelik ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini tavsiye etti.

Yapılacak işleme göre bıçakların da farklılık gösterdiğini kaydeden bıçak ustası Arzu Karakaya, “Kurban Bayramı öncesi yoğunluğumuz biraz biraz başladı. Bir yıldır beklediğimiz gün geldi. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Bu hafta daha hareketli olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta sakinlik vardı. Sıcaklar mı, parasızlık mı etkiledi bilmiyoruz ama bu hafta hareketlenmesini bekliyoruz. Umarım ümitlerimiz boşa çıkmaz bu hafta. Vatandaşlarımız bıçaklarını bizlere getiriyorlar, biz de sıralı bir şekilde sayıları alarak düzgün bir şekilde bileyip teslim ediyoruz” dedi.



“Korsan bıçakçılara dikkat etmeli”

Vatandaşların kurbana eziyet çektirmemeleri için bıçaklarını ustalarına biletmeleri gerektiğini ve korsan bıçakçılardan uzak durmaları gerektiğini ifade eden Karakaya, “Bıçak bilemede tabi ki dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunu herkes yapamaz, usta olmak gerekir. Maalesef özellikle bayram öncesinde önüne gelen bunu yapıyor ancak vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekir. Kurban kesmek boynumuzun borcu ve hayvana azap çektirmemek için bıçakların iyi bilenmiş olması gerekiyor. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Bu yüzden ustanın yapması gerekiyor. Fiyat olarak düşük ücretlerde yaptıkları için bazı vatandaşlarımız korsan bıçakçılara gidiyorlar ama daha sonra yine bize geliyorlar. Vatandaşlarımız buna özellikle dikkat etsin. Özellikle kesim yapacak insanların buna kesinlikle dikkat etmesi gerekir” dedi.



“Görünümü değil, çeliği önemli”

Kurban kesilecek olan bıçağın gayet keskin olması gerektiğini belirten Karakaya, “Kurban bıçağının çeliğinin ve ustasının kaliteli olması gerekir ama et doğrama bıçağını müşterimizin isteğine göre veriyoruz. Bileme fiyatlarımız bu sene maalesef arttı. Piyasadaki son durumlardan biz de etkilendik. Bıçak bileme fiyatı 7,5 TL, balta, satır, tara ise 15 TL. Bazı vatandaşlar da biletmek yerine satın almak istiyor. Bunu da ihtiyacına göre karar vermeli. Et doğramaya ayrı, sebzeye ayrı, kesim bıçağı ayrıdır. Ayrıca kesim yapacak kişinin kaç tane hayvan keseceğine de bağlı olarak bıçaklar değişiyor. Kesim yapmak için kullanılacak bıçaklarda çeliğin kalitesi en önemli noktadır. Diğer türlü sapına ve büyüklüğüne önem verirler. Bıçak fiyatlarımız ise 10 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar gidiyor ama bu işi sürekli yapan ve eli yorulmasın isteyenler kaliteli bıçakları tercih ediyor” dedi.

