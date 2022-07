Sağlık Bakanlığı’ndan Aydın’a tam puan

Aydın’ın gelişen sağlık altyapısı hastalara umut olmaya devam ederken, 2018 yılında yüzde 85 olan İl Kalite Ortalaması da yüzde 95’e yükseldi.



Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, her geçen gün sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşıyor. Sağlık altyapısıyla da vatandaşlara umut olmaya devam eden Aydın, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Başkanlığı bağımsız değerlendiricileri tarafından Aydın’daki sağlık tesisleri zorlu bir değerlendirme sürecinden geçerek 2018 yılında yüzde 85 olan İl Kalite Ortalaması da yüzde 95’e yükseldi.



Sağlık Bakanlığı tarafından tam puan alan Aydın’daki sağlık tesisleri başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise düzenlenen törenle hastane başhekimlerini tebrik ederek, plaket takdim etti.



Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Başkanlığı bağımsız değerlendiricileri tarafından ilimizdeki sağlık tesisleri zorlu bir değerlendirme sürecinden geçmiş ve 2018 yılında yüzde 85 olan il Kalite ortalaması yüzde 95 yükselmiştir. Hizmet ve vatandaşımızın memnuniyeti odaklı bir anlayış ile ilimizde yürüttüğümüz kalite yönetimi, hastanelerimizi günün 24 saati, belirlenen standartlar dahilinde hizmet verecek hazırlıkta tutmayı amaçlamaktadır. Kalite yönetimi sürecinde amacımız eksiklerin giderilmesini ve tamamlanmasını sağlamak, performansı artırıcı önlemler almaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından bağımsız gözlemcileri tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde 100 tam puan alan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemiz, 95 Puan alan Aydın Devlet Hastanemiz ve 98 Puan alan Çine Devlet Hastanemize hizmetteki kalitesini bir kez daha kanıtlamasından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi” ifadelerine yer verildi.



“Aydın, her geçen gün daha da iyiye gidiyor”

Aydın’ın sağlık alanında her geçen gün daha da iyiye gittiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Hastanelerimizdeki sağlık hizmetlerini kalite standartları çerçevesinde özenle sunan kalite çalışanlarımıza, birim sorumlularımıza ve değerlendirme sürecinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.



Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen plaket takdim törenine Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün yanı sıra, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar ile hastane yönetimi, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan ve yönetimi, Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya ve hastane yönetimi, Hastane Kalite Direktörleri ile hastane personelleri katıldı.

