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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Park’ta HGS dönemi başlıyor

İHA

Milli Park’ta HGS dönemi başlıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda 18 Temmuz tarihinden itibaren Hızlı geçiş Sistemi (HGS) ile giriş yapılabilecek.
Milli Park’tan yapılan açıklamada, “Ziyaretçilerimizin Milli Parkımızın girişlerindeki beklemeleri ve yoğunluğu önlemek amacıyla yapılan protokol çerçevesinde 18.07.2022 tarihinde Giriş Gişelerimizde Bariyersiz Hızlı Geçiş Sistemi(Serbest Geçiş Sistemi) aktif hale gelecektir. Bu çerçevede ziyaretçilerimiz bekleme yapmaksızın direkt olarak Milli Parka giriş yapabilecektir. Nakit Gişe uygulaması kalkacağından ziyaretçilerimizin HGS etiketi edinmeleri gerekmektedir. HGS etiketi olmayan ya da bakiyesi yetersiz olan araçlar, geçici ihlalle geçiş yapacaklar ve 30 gün içinde HGS etiketi edinmeleri yada bakiye yüklemeleri halinde cezai işlem uygulanmayacaktır” denildi.

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