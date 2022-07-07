Köşk Belediyesi’nin kestane projesi onaylandı

Köşk Belediyesi tarafından hazırlanan kestane unu ve şekerinin üretim ve paketlemesinin yapılacağı kestane işleme tesisi projesi onaylandı.



Aydın’ın Köşk ilçesinin ‘Marka Projesi’ amacıyla Köşk Belediyesi tarafından hazırlanan ve Ovaköy Mahallesi’nde kurulması planlanan kestane işleme tesisi projesi onaylandı. Kestane unu ve şekerinin üretim ve paketlemesinin yapılacağı tesiste günde 2 ton kestane işlenmesi hedefleniyor.



Projenin ilçeye büyük katma değer sağlayacağını vurgulayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduğumuz kestane işleme tesisi projemiz onaylandı. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte ilçemizin rekoltesi yüksek ve stratejik ürünlerinden olan kestaneyi bir Köşk markası haline getirmeyi, ilçe ekonomimize ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Köşk'ümüzü ileriye taşımak ve marka kentler arasında hak ettiğimiz yeri almak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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