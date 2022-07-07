Aydın’da, Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi Projesi tanıtıldı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen ve engelli bireyler ile ailelerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi, düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilen ve Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi Projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Toplam bütçesi 1 milyon 188 bin TL olan proje ile engelli bireylerin sosyal yaşamlarını artırmak ve açılacak kurslar ile istihdamlarına destek sağlanması amaçlanıyor. Hedef kitlesi 1635 yaş arası görme, işitme, ortopedik ve hafif düzeyde zihinsel engelliler olan projede merkez ile birlikte engelli bireylerin istihdama katılma becerilerinin arttırılması planlanıyor.



Hayata geçirilecek olan merkezde proje ortağı kurumların işbirliği ile finansal okuryazarlığı artırıcı kurslar, beyaz baston kullanımı, Braille alfabesi, işaret dili, basketbol, masa tenisi, iletişim becerileri, ritim atölyesi, mülakat teknikleri gibi birçok eğitim kursları verilecek.



Projenin, Aydın’da yaşayan engelli bireyler adına önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan; “Aile Bakanlığı, gerek mevzuatlarıyla gerek uygulamalarıyla gerek projeleriyle bu noktada her daim var oluyor. Bu proje güzel bir örnek. Bu projenin hazırlanması ve bu binanın yenilenmesi aşamasında da ciddi bir emek var. Bizler de merkezimizde Aydın’da faaliyet gösteren tüm derneklerimize burada hangi hizmet icra edilecekse onlara hem samimiyetimizi hem şartlarımızı sunacağız. Ben, bu proje ile Aydın’da gündüzlü hizmetler noktasında çok ciddi bir kazanım olduğunu düşünmekteyim. Engelli bireylerimiz ve yakınlarının rahat edebileceği, nefes alabilecekleri, farklı ortamları değerlendirebilecekleri, farklı imkanları kullanabilecekleri ortamları il genelimizde oluşturmak gibi bir gayemiz var. Artık devletimiz maddi imkanlar dışında engellisine yıllarca bakan annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, eşlerimize nefes aldırabilecek bu tarz nezih ortamların gerçekleşmesi anlamında gerek genel bütçe gerekse proje bütçelerinden biz faydalandık. Faydalanmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bu süreçte proje ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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