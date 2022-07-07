Aydın’da Milli Park Çalıştayı yapıldı

Aydın’da bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın bugünü ve yarını ile sürdürülebilirliği çerçevesinde düzenlenen Milli Park Çalıştayı gerçekleştirildi.



Kuşadası Belediyesi’nin destekleri ve Kent Konseyi’nin organizasyonluğunda yapılan çalıştaya, kamu kurumları, Aydın, Kuşadası, Söke, Didim ve Nazilli ilçelerinden STK temsilcileri katıldı. Çalıştayda, Doğa Koruma ve Milli Parkların Güncel Durumu ve Sorunları, Milli Parklarda Planlama Çalışmaları, UDGP ve Alt Planları, Milli Parkların Yöre Halkına SosyoEkonomik Faydaları, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda Mevcut Baskılar ve tehditlerMilli Parklarda Yönetişim ve Katılımcılık, Milli Parkların Ekosistem Hizmetleri ve Ekolojik Bütünlüğü, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın Doğal ve Kültürel Kaynak DeğerleriSınırlarının Karasal ve Denizel Genişletme Çalışmaları gibi konularda akademik sunumlar gerçekleştirildi. Aynı zamanda çalıştay çerçevesinde sunum yapan akademisyenler tarafından hazırlanan, Milli Parkın Yönetim Performansı’nın değerlendirmesine ilişkin anket formları katılımcılar tarafından değerlendirildi.



Moderatörler eşliğinde tüm katılımcıların eşlik ettiği anket çalışmaları, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Özelinde İyi Yönetim için Prensiplerin ve Performans Çıktılarının Paydaşlarca Değerlendirilmesine yönelik ve Mevcut Baskı ve Tehditlerin Analiz Edilmesi ve Katılımcı Stratejik Eylem Planlarının Hazırlanmasına yönelik yapılırken çalıştayın sonucunda, katkı yapan bilim insanlarına Kuşadası Kent Konseyi başkanı Mustafa Ünver tarafından birer plaket takdim edildi. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Stratejik Eylem Planı Önerileri dahilinde öncelikli eylem planlarıyla ilgili sonuç bildirgesi açıklandı. Açıklanan ve bir kitaba dönüştürülmesi kararlaştırılan bildirgenin önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir etkinlik ile kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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