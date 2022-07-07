Çantadan buzağı çıktı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde buzağıyı çantaya koyup çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, sevimli buzağı sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ellerinde çanta bulunan iki şahıs Çakmar ve Kuşlarbeleni Mahallesi’ndeki ormanlık alanda devriye görevi yapan Koçarlı İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri araçtan inerek şüphelileri kısa bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakaladı. Ekipler şüphelilerin yanındaki çantanın içinden çıkan buzağının çalıntı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede buzağının Cumayanı mevkiinden çalındığı ve sahibinin Zeytinköy Muhtarı Yasin Uyan olduğunu tespit etti. Çantanın içinden çıkan sevimli buzağı sahibine teslim edildi. Buzağının sahibi muhtar Uyan, jandarma ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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