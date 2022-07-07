Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Olay, KöşkBaşçayır yolu üzerinde Baklaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan M.Z. önüne anide köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran M.Z. motosikletin hakimiyetini kaybederek devirdi. Devrilen motosiklet sürücüsü M.Z. ve yolcu konumunda bulunan G.Z. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gen sağlık ekipleri yaralı baba ve kızına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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