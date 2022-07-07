Didim Belediye meclisi Amfi tiyatronun ücretlerini belirledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Belediye meclisi Amfi tiyatronun ücretlerini belirledi

İHA

Didim Belediye meclisi Amfi tiyatronun ücretlerini belirledi

Didim Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. İki oturumunda aynı gün yapıldığı toplantıda ek gündemle birlikte 12 gündem maddesi ele alındı. Ek gündem olarak meclis gündemine alınan belediyeye ait DİHİZ şirketine teminat mektubu ve kredi kartı alım yetkisinin verilmesi konusu bazı CHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesi sebebiyle madde kabul edilmedi.

Didim Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde 3 ek gündem maddesi meclise kabul edilirken mecliste 12 gündem maddesi ele alındı. Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumunda ek gündem dahil tüm maddelere komisyonlara havale edildi. Meclisinin ikinci oturumunun Kurban bayramı arife gününe denk gelmesi sebebiyle komisyon toplantıları için toplantıya yarım saat ara verildi. Meclisin ikinci oturumunda ise ilk olarak birimler arası ödenek aktarma" konusu komisyon raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise 2022 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi konusu ele alındı. Madde Komisyon Başkanı CHP’li Muhammer Kanat’ın da AK Partili meclis üyeleriyle hareket ederek, Ağustos ayına ertelenmesi yönünde karar çıktı. Komisyon raporu ise mecliste oy çokluğuyla kabul edilirken Belediye Başkanı A. Deniz Atabay komisyon Başkanı Kanat’a neden bu şekilde bir karar aldıklarını sordu. Başkan Atabay komisyondan çıkan bu kararı iyi irdelenmeden alındığını ifade ederek “Bu aldığınız kararla belediye bir ay çalışamaz durumda bırakıldı. Bu gerçeği göz önünde bulundurmadan değerlendirme yapmışsınız. Ülkenin durumu ortada; enflasyon çıkmış ama size verilen bu rapordaki verilen hepsinin bir karşılığı var. Siz diyorsunuz ki 1 ay hizmet yapılmasın. Siz bir ay bekleyelim diyorsanız bekleyelim.” sözleriyle maddenin ertelenmesi konusundaki raporu tepki gösterdi. Gündeme ek gündem maddesi olarak alınan Amfi tiyatro gösteri alanının (HaziranEylül) kullanım ücretinin belirlenmesi konulu yazısı görüşüldü. Plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen maddenin içeriğiyle ilgili de bilgiler verildi.

Buna göre Amfi tiyatro kullanım ve kira bedelleri belli oldu. Amfi tiyatro gösteri haftanın ilk 4 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) kamu kurum ve kuruluşları kullanırken haftanın son 3 günü (Cuma, Cumartesi ve Pazar) günleri geçici süre organizatörlere kiraya verilecek. Komisyon kararı sonucu oy birliğiyle kabul edilen 2022 yılında uygulanacak (KDV dahil) kullanım ve kira bedeli şu şekilde oldu; Hafta içi (Pazartesi, Salı,, Çarşamba ve Perşembe Günleri) Resmi Kurum ve Kuruluşlarının, Devlet Okullarının Meslek Odalarının, vakıfların, kamu yararına çalışan derneklerin, amatör müzik ve tiyatro topluluklarının yapacağı her türlü ücretsiz program (biletsiz) ücretsiz, Resmi Kurum ve Kuruluşlarının, Devlet Okullarının, Meslek Odalarının, vakıfların yapacağı her türlü ücretli program ücretsiz, kamu yararına çalışan derneklerin, amatör müzik ve tiyatro topluluklarının Sivil Toplum Kuruluşlarının yapacağı her türlü ücretli program (biletsiz) 2 bin TL, Özel Kişi ve Kuruluşların her türlü etkinlikleri ile ticari amaçlı sanatsal ve kültürel programları için (biletsiz)3 bin 500 TL. Hafta içi ilk dört maddede belirtilen kullanımların olmaması ve talep olmaması durumunda 15 bin TL.
Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi ve Pazar Günleri); 1Organizatörlerin sanatçı/grup/topluluk getirmek suretiyle düzenleyecekleri her türlü konser, tiyatro ve gösteri amaçlı kullanımlar için 25 bin TL. 2Özel Kişi ve Kuruluşların her türlü etkinlikleri ile ticari amaçlı sanatsal ve kültürel programları için 25 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesi gereği alınması gereken eğlence vergisinin de; 1.Yerli film göstermelerinden yüzde 10 2.Yabancı film göstermelerinden yüzde 10 3.Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan yüzde 0. 4.Konserlerden yüzde 10 ver 5.Sirklerden yüzde 20 bedel alınmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin on birinci maddesi olan araç hibe edilmesi konusu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin son maddesi olan Belediye Şirket DİHİZ A.Ş.’ne teminat mektubu ve kredi kartı alım yetkisinin verilmesi hususu görüşüldü. Belediye şirketi DİHİZ şirketine teminat mektubu ve kredi kartı alım yetkisinin verilmesi konusu bazı CHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesi sebebiyle madde kabul edilmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim’de çatı katına uyuşturucu gizleyen şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de çatı katına uyuşturucu gizleyen şahıslar ...
Aydın’da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı 1 saatte 10 bin TL ceza yazıldı
YEREL HABERLER Aydın’da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi ...
Efeler Belediyesi'nden mezarlıklara ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden mezarlıklara ücretsiz ulaşım
Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi Arife günü 5 farklı noktada semt pazarı kurulacak
YEREL HABERLER Nazilli'de kurban kesim yerleri belirlendi Arife günü ...
Didim’de el emeği ürünler bu festivalde sergilenecek
YEREL HABERLER Didim’de el emeği ürünler bu festivalde sergilenecek
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Şebeke liderinin aracında arama yapıldı
YEREL HABERLER Şebeke liderinin aracında arama yapıldı
Şüpheli otomobilden çalıntı buzağı çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli otomobilden çalıntı buzağı çıktı
Çantadan buzağı çıktı
YEREL HABERLER Çantadan buzağı çıktı
Evin mutfağında çıkan yangın panikletti
YEREL HABERLER Evin mutfağında çıkan yangın panikletti
Aydınlı sporcu Yusuf, Avrupa Finali’ne yükseldi
YEREL HABERLER Aydınlı sporcu Yusuf, Avrupa Finali’ne yükseldi
Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme ...
Aydın’da Milli Park Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da Milli Park Çalıştayı yapıldı
ADÜ'de 'Yenidoğan Canlandırma Programı Kursu' düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Yenidoğan Canlandırma Programı Kursu' ...
Aydın’da, Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da, Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi Projesi ...
Başkan Özmeriç’ten sürücülere ‘bayram yoğunluğu’ uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Özmeriç’ten sürücülere ‘bayram yoğunluğu’ ...
Köşk Belediyesi’nin kestane projesi onaylandı
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi’nin kestane projesi onaylandı
ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti
YEREL HABERLER ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti
Kuşadası Belediyesi görev şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi görev şehitlerini unutmadı
Posacı ve Kaplan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Posacı ve Kaplan yangın bölgesinde incelemelerde ...
Aydın'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Aydın'da sokak hayvanları unutulmadı
Sökeli genç yazarın kitabı tarihe ve minik kalplere dokunacak
YEREL HABERLER Sökeli genç yazarın kitabı tarihe ve minik kalplere ...
Efeler 09 SFK'da yeni sezon planı belli oldu
YEREL HABERLER Efeler 09 SFK'da yeni sezon planı belli oldu
Araç yangını araziye sıçradı Söke EGEMED Hastanesi'ne ait minibüste seyir halindeyken yangın çıktı
YEREL HABERLER Araç yangını araziye sıçradı Söke EGEMED Hastanesi'ne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.