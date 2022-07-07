Aydın Ticaret Borsası, bayramlaştı

Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi.



Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaştı.



Sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, “Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, Aydınlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.



Kurban Bayramı’nda paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Ülke olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşmayı, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramının ülkemize, Aydınlı hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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