Nazilli Belediyespor Emre ile yola devam edecek

Nazilli Belediyespor'un 20222023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda iç transfer çalışmalarında geçtiğimiz sezon 24 maçta siyahbeyazlı formayı başarı ile terleten sol bek ve sol kanat mevkilerinde görev alan başarılı futbolcu Emre Toptan ile tekrar anlaşma sağlandı.



Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında imza törenine katılan Nazilli Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Geçtiğimiz sezon güzel işlere imza atan ve her geçen yıl üstüne koyarak futbolunu daha üste seviyelere taşıyan başarılı oyuncumuz Emre Toptan ile tekrar 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi



İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Emre Toptan da, "Kulübüm ile tekrar anlaşma sağladığımız için mutluyum. Formamı en iyi şekilde temsil edip camiamızı hakkettiği yere taşımak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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