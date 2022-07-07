Nazilli’de aranan 6 şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 6 kişi yakalandı.

Nazilli Emniyeti halkın huzur ve güveni için tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Nazilli emniyeti aranan şahıslara yönelik belirlediği 8 adreste eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon da uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık, kamu malına zarar verme gibi suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların arasında 9 yıl ve 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar tutuklanarak, cezaevine sevk edildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.