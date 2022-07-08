Didim’de Medusa takı stantları yoğun ilgi gördü

Didim Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi'nde açılan Medusa El Sanatları Satış Alanı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın önderliğinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteği ile gerçekleştirilen proje, yatırım ve çalışmalar ile yerli turizmin yeni merkezi haline gelen Didim'de turizm sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sezon öncesi gerçekleştirdiği çalışmalar ile kenti binlerce yerli ve yabancı turist için hazırlayan Didim Belediyesi, çeşitli etkinlikleri vatandaşlar ile buluşturmayı sürdürüyor.



Adını altın renkli kumlarından alan Altınkum Plajı'nın hemen yanı başında, Yalı Caddesi üzerinde kurulan Medusa El Sanatları Satış Alanı, Didim Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda bir kez daha açıldı. Amatör tasarımcıların ve ev hanımlarının el emeği ürünleri ile süslenen stantlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Medusa Takı Stantları'nda vatandaşlar boncuk, iğne oyası, kolye, bileklik, eşarp, şal, çanta, yüzük, küpe, tesbih, tablo, el örgüleri ve ahşap ürünler başta olmak üzere kendilerine Didim'i hatırlatacak birçok ürünü inceleme ve satın alma şansına erişti.



Her gün akşam saatlerinde kurulan Medusa El Sanatları Satış Alanı alanını vatandaşlar, geç saatlere kadar gezme imkanı bulabiliyor.

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