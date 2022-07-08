Kuşadası’nda rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Kurban Bayramı tatili öncesi yerli turistlerin akınına uğrayan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Seydi Yıkılmaz , "Kuşadası’nda hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara kadar ulaştı. Kuşadası'nda bayramın çok yoğun geçmesini bekliyoruz" dedi.



Türkiye´nin önemli Turizm merkezlerinden Kuşadası, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyükşehirlerden 9 günlük tatili fırsat bilip yola çıkanlar, ilçenin Selçuk ile Söke yönündeki girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. İlçede hizmet veren otellerdeki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. Turizmciler ve esnaf durumu sevinçle karşıladı. Kış nüfusu 120 bin olan ilçede, gelen tatilcilerle nüfus yaklaşık 400 bini bulurken Kurban Bayramı tatili boyunca bu rakamın 1 milyona yaklaşması bekleniyor.



Kurban Bayramı'nda ilçedeki otellerde yer bulmanın zor olacağına dikkat çeken Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) yönetim kurulu üyesi Serdar Köroğlu “Pandemi den sonra ki ikinci bayram Ramazan Bayramı’nda yüzde 90'lara ulaştık. Bu bayramın yaz dönemine geliyor olması ayrı bir kalabalık oluşturuyor" dedi.



Özellikle Kuşadası bölgesinde her kesime hitap eden oteller bulunduğunun vurgusunu yapan Köroğlu, Kuşadası bölgesinin gerek iklim, gerek deniz, gerekse doğa güzellikleri ve Efes ve Meryem Ana gibi tarihi yerlere yakınlığı anlamında tercih edildiğini vurgusunu yaptı.

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