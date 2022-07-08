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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özer, Özbek heyete kooperatifçiliğin temellerini anlattı

İHA

Başkan Özer, Özbek heyete kooperatifçiliğin temellerini anlattı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Özbekistanlı heyete dünyaca ünlü Söke pamuğunun üretim inceliklerini ve kooperatifçiliğin temel esaslarını anlattı.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği yetkilileri tarafından Aydın’da pamuk yetiştiriciliği, işletilmesi ve kooperatifçiliğin temel esaslarının araştırılmasıyla ilgili olarak ziyaret ve temaslarda bulunuldu.

Aydın’da Gıda Tarım Hayvancılık Üreticileri Derneği tarafından organize edilen temaslara, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde başlayan heyet, Aydın Ticaret Borsası ve Söke Ticaret Borsası’nda yaptıkları görüşmelerin ardından 131 No’lu Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nde kooperatifçiliğin temel esaslarına ilişkin brifing aldı.

Türkiye’nin en büyük pamuk tarım satış kooperatifi olma özelliğine sahip olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, dünyadaki en büyük 5. pamuk üreticisi konumundaki Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden gelen heyete, pamuk üretimi, örnek uygulamalar, alım politikaları ve üretim sezonuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

“Türkiye’deki uygulamaları rol model alıyoruz”
Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Hurşid Rahmanov, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov ile Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, beraberlerindeki Gıda Tarım Hayvancılık Üreticileri Derneği Başkanı Tevfik Fikret Koca ile birlikte Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı Özer’i ziyaret etti. Ziyarette, Özbekistanlı heyeti Başkan Özer ile bir araya getiren Başkan Koca, Söke TARİŞ’e bölgedeki pamuk üretiminde sürdürülebilirliğine sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür etti. Özbekistan’ın pamuk üretiminde son yıllarda hızla ivme kazanmaya başladığını belirterek, Türkiye’deki pamuk üretimini, kooperatifçilik esaslarıyla inovatif uygulamaları da rol model aldıklarını söyleyen Özbekistanlı heyet, Başkan Özer ile birlikte kooperatife ait tesislerde inceleme gezisinde bulundu.

“Her türlü yardım ve desteğe hazırız”
Ziyarette yaptığı konuşmada, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi olarak bölgedeki üreticilere 73 yıldan bu yana hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Özer, “Kooperatifimiz bölgemizde sürdürülebilir tarımın sigortasıdır. Ortak ve üreticilerimizin ürettiği ürünlere yönelik alım politikamızda düşük kar marjı gözeterek doğrudan piyasayı regüle etmemiz, bizim kooperatif olarak ana dayanak noktamızdır. Bu anlamda Devletimizin sağladığı destekler de bunun için elimizi doğrudan doğruya güçlendirmektedir. Kooperatif üyelerimize sağladığımız gübreden akaryakıta kadar ayni ve nakdi destekler bölgemizde örnektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da geride kalan pandemi sürecinde sağladığı katkı ve desteklerin yanı sıra ortak ve üreticilerimizin bizlere duyduğu güvenle yükseliş ivmemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Özbekistanlı kardeşlerimize de kooperatif olarak kapılarımız sonuna kadar açıktır. Kooperatifçiliğin en güzel örneklerini sergilemelerine dönük elimizden gelen her türlü yardım ve desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

Başkan Özer başarılarını anlattı
Tesislerde üretim ve pamuk işleme aşamasının yanı sıra kooperatifin kuruluşunu, temellerini, çalışma prensibini ve işçiler ile üreticilere sağladıkları kazanımları detaylı olarak heyete aktaran Başkan Özer, teknik ve mali yapılanmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Başkan Özer’e misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür eden Özbek heyet, ilerleyen süreçte bir başka Özbek kafilenin de tesislerde incelemede bulunacağını söyleyerek temaslarını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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