Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Kaplan, "Bayramlar sevginin kardeşliğin ön plana çıktı günlerdir” dedi.



Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan yayımladığı mesajda bayramların milletçe birlik ve beraberlik içinde olunan, sevginin, saygının, kardeşliğin ön plana çıktığı günlerden olduğunu belirtti. Müslümanları birbirine yakınlaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyede yaşandığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Başkan Kaplan, “Dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı’na milletçe el ele gönül gönüle ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, her türlü olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp kucaklaşma günüdür. Kültürümüzün önemli bir parçası olan ve hayatımızı renklendiren bayramları, insanlarımızın birbirleriyle kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alarak dostluk bağlarının canlanması ve daha da güçlenmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramını, koronavirüs salgınının gölgesinde, yaşamıştık. Bu yıl ise bayrama çok daha iyi şartlarda kavuştuk. Bu mübarek günlerin, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.



Başkan Kaplan ayrıca, bayramda ziyaret ve tatil amacıyla trafiğe çıkacak olan vatandaşlara da seslenerek, “Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerleri takmalarını, hız yapmamalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını istiyoruz. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Üzüntülerin değil, sevinç, mutluluk, dostluk ve kardeşlik duygularının sınırsızca yaşanan bir bayram olsun istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Şehit ailelerimizin, Gazilerimiz ve aileleri olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Aziz Milletimizin ve bütün İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın hepimiz için, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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