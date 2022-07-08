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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Aksoy'un 'Kurban Bayramı' mesajı

İHA

Aydın Valisi Aksoy'un 'Kurban Bayramı' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Kurban Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kurban Bayramı dolayısıyla yayılmadığı mesajında, "Milletçe, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahiptir. İyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. Bayramlarımız insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenliğimizin devamına vesiledir. Kısacası Bayramlarımız millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günleri taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı; sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız" dedi.

Mesajında şehit ailelerini ve gazileri de unutmayan Aksoy, "Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine, kahraman gazilerimize, yetimlerimize her zaman sahip çıkan aziz milletimizin ve Aydınlı hemşerilerimin, komşu, akraba, aile büyüklerini unutmayacağı inancıyla, bayram sevincimizi onlarla paylaşarak birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek muhafaza etmeliyiz. Bu vesileyle eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Aydınlı hemşerilerimin ve aziz milletimizin, Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini hem milletimiz hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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