Zeytinyağı ihracatçıları “çifte bayram” yaşadı

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytinyağında ihracat kısıtlamasının kaldırılması üzerine ihracatçıların “çifte bayram” yaşadığını belirtti.

Gıda arz güvenliğini sağlama gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı Ocak ayında zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlama, 7 Temmuz 2022 tarihi itibariyle kaldırıldı. 2022 yılı Ocak ayında Resmi Gazete yayınlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’de ambalaj miktarı 5 kilogramı geçen zeytinyağına getirilen ihracat kısıtlamaları kaldırıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye’nin tarımsal ürünlerinin ihracatında önemli bir paya sahip olan zeytinyağına getirilen ihracat kısıtlamasının, ihracatta sürdürülebilirliği olumsuz etkilediğini zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamanın kaldırılmasının son derece yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Türkiye’de zeytinyağı ihracatının yüzde 50’sinin dökme zeytinyağı olarak yapıldığını belirten Çondur, alınan bu kararın hem üreticileri hem de ihracatçıları memnun edeceğini ve çifte bayram sevinci yaşayacaklarını vurguladı. Zeytinyağına ihracat yasağının kaldırılmasını yetkili mercilere katılım sağladıkları her toplantıda aktardıklarını belirten Çondur, alınan karar için Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, zeytinyağı sektörünün taleplerini dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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