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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası kurvaziyerde özlenen günlerine dönüyor

İHA

Kuşadası kurvaziyerde özlenen günlerine dönüyor

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, kruvaziyer turizminde pandemi döneminde yaşanan durgunluğunu geride bırakıp, yeniden Akdeniz’in gözde limanları arasına girdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır gemi sayımız sıfırdı. Şimdi yıl sonuna kadar kentimize 498 kruvaziyerle 900 bin yolcu ve mürettebatın gelmesini bekliyoruz. Bu çok sevindirici bir gelişme” dedi.

Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi yeniden hareketlendi. Pandemi dönemindeki kötü günleri geride bırakan Kruvaziyerin başkentinde, Mayıs ayından bu yana günde 45 yolcu gemisi birden ağırlıyor. Mavi bayraklı plajlara ve eşsiz bir doğaya sahip olan kente kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistler, liman girişinde halk oyunları gösterileriyle karşılanıyor. Hacı olmak için inanç turizmi çerçevesinde tur satın alan kruvaziyer yolcularının bir kısmı otobüslere önce Efes Antik Kenti ardından Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmeye gidiyor.

Tura çıkmayanlar ise kentin turistik çarşılarında hediyelik eşyadan tekstile, altın ve pırlantadan deri ürünlerine kadar birçok türde ürünü satın alma fırsatı buluyor. Alış veriş yapan turistler, günün kalan kısmında kentin farklı noktalarındaki restoranlara gidip, birbirinden lezzetli Türk yemeklerinin de tadına bakabiliyor. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği Akdeniz’de Kuşadası’nı 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 498 kruvaziyerle 600 bin yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

Göre geldiği günden bu yana Kuşadası’nın çehresini değiştirmek için önemli alt yapı ve üst yapı yatırımlar yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Pandemi döneminde hiç gemimiz yokken bu sene 498 gemimiz var. Bu durum yıl sonuna kadar 600 bin yolcu demek. Buna yaklaşık 300 bin de gemi mürettebatını eklersek Kuşadası 900 bin misafir bekliyor. Gemi mürettebatı da bizim için çok ciddi bir kazanç kapısı. Daha önce limanımızın en yoğun olduğu dönemlerde 600 sefer bizim için ortalama bir rakamdı. Bu sayının 800’e çıktığı da oldu. Ama şimdi bu rakamın aşağı yukarı yüzde 80’ini ilk yılda yakalamış olacağız. Çok sevindirici bir olay. Geçmişten farklı olarak Kuşadası’nın home port (ana çıkış limanı) olması ve bazı gemilerin burada 24 saat kalıyor olması Kuşadası için yeni ve güzel gelişmeler. Ayrıca bizden yolcusunu götürmek için plaj isteyen kruvaziyer şirketleri var” dedi.

Kuşadası’nı ziyaret etmeye gelen turistlerden Emily Smith, “Kuşadası dünyadaki en iyi yerlerden biri. İnsanları çok cana yakın ve arkadaşça. Yemekleri çok güzel” dedi.

Rus turist Svetlena Polya ise, “Arkadaşımla Yunanistan’da yaşıyoruz. Kuşadası’na kruvaziyer gemisiyle geldik. Çok güzel bir turistik kent. Cadde ve sokakları tertemiz. İnsanları cana yakın ve arkadaşça. Kuşadası’na gelin ve muhteşem dondurmasının tadına bakın” şeklinde konuştu.
Anna Korol ise “Arkadaşımla aynı fikirdeyim. Kuşadası çok güzel ve keyifli bir kent” ifadelerini kullandı.

Hollandalı Yvonne Werwoerd, “Kuşadası’nı çok seviyorum. Herkese mutlaka Kuşadası’na gelmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Kuşadası’nda kruvaziyer turizminin yeniden eski günlerine dönmesi kentin turistik çarşı esnafının da yüzünü güldürdü. Sağlık Caddesi’nde kuyumculuk yapan Kemal Güngör, “İki yıl pandemi nedeniyle hiçbir şey yapmayan, hatta umutsuzluğa kapılan esnafın geminin bacasını limanda tüttüğü zaman görmesi çok güzel bir şey. Bunun haricinde müşterilerin sokaklarda dolaşması, bir şey almasa bile sorması insanları gerçekten umutlandırıyor. Kuşadası’nda gemi müşterisinin gitmediği, gezmediği sokak yok diyebiliriz” dedi.

Kuşadası Kuyumcular Derneği Başkanı Özgür Evran ise, “Misafirimizi en iyi misafir odamızda ağırlarız. Kuşadası’nın misafir odası da yenilenen çarşıları. Bu konuda Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden ise, “İki büyük kruvaziyer şirketi Kuşadası’nı indi bindi limanı yaptı. Bu da gemi yolcularının çıkacakları Ege adaları ve Akdeniz turuna Kuşadası’ndan başlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla kentimizdeki otellerde kruvaziyer yolcularının yaptığı konaklamalar ilerleyen dönemde artacak” diye konuştu.

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