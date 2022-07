Millipark huzurlu ve güvenli tatilin adresi oldu Kapıda kalmamak için önceden rezervasyon yaptırıyorlar

Yılın 12 ayında da farklı güzelliklerle dolu harika bir tabiat alanı olan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 9 günlük Bayram tatili dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor. Milli Park’ın işletmesini alan By Serkan Tesisleri tarafından yapılan yatırımlarla bölge cazibe merkezi haline geldi. Bayram tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırarak tabiatla iç içe güneş, kum, deniz keyfini bir arada yaşıyor.

Güzelçamlı Milli Park işletmesini devraldıktan sonra hatırı sayılır bir yatırımla bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten By Serkan Tesisleri İşletmesi’nin Genel Müdürü Serkan Göl, yaptıkları yatırımlarla sadece Milli Parkı değil aynı zamanda bölgeyi de cazibe merkezi haline getirdiklerini belirtti. Milli Parka yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Göl, “Billur gibi denizi, bol oksijenli havası muhteşem tabiatı ve doğal güzelliklere sahip Milli Park’ta isteyenler restoran, büfe, kafe market ve ailelere özel loca hizmetlerinden faydalanıyor. Güneşin doğuşu ve batışını izlemenin ayrı bir keyif olduğu dünyanın sayılı güzellikteki Dilek Yarımadası Milli Parkı 9 günlük bayram tatilini dolu dolu geçirmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Tatil’de rotası Milli Park’a olan ziyaretçilerin kapıda kalmamak için artık rezervasyon yaptırabiliyor” diyerek doluluk nedeniyle

ziyaretçilerin kapıda kalmamak için Milli Park By Serkan Tesisleri’nin rezervasyon numaraları ve sosyal medya hesapları üzerinden rezervasyon yaptırabileceğini belirtti.

“Sadece kendiniz gelin biz her türlü ihtiyacınızı karşılıyoruz”

Pandemiden sonra tatil anlayışının değiştiğini ve artık insanların önceliğinin sağlıklı gıda, hijyenik ortam ve güvenli tatil olduğunu belirten Serkan Göl, “Firma olarak 4 ayrı koyda hizmet veriyoruz. Güneşin doğuşunda serpme kahvaltı ile başlayan hizmetlerimiz, balık restoran, özel olarak hazırlanmış güvenli bölgede uzman kişilerce gerçekleştirilen mangal keyfi ile günün ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Ailelere özel localarımız bayramı denizle iç içe evinde imiş gibi geçirmek isteyenlere özel hizmet verecek. İnsanlarımız bir yandan hasret giderip yiyip içerken diğer yandan da denizin birkaç metre ilerideki billur gibi denizde tatilin keyfini çıkarabilecek. By Serkan tesisleri olarak biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Gelenlere sadece tatilin keyfini çıkarmak kalıyor” diyerek turizme ve ülke ekonomisine yeni yatırımları ile önemli ölçüde katma değer oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

