MHP’li Baskın: “Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Baskın: “Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir”

İHA

MHP’li Baskın: “Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir”

Bayramın sevgi ortamı ile dolu olması dileğinde bulunan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; “Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Gönüllerin her daim bayram yeri gibi coşkulu, bayram ortamı gibi sevgiyle dolu olması dileğinde bulunan Başkan Baskın, mesajında dini ve milli bayramların kardeşlik bağlarını güçlendiren, sıkılı yumrukları gevşeten, dargın ve küskün bakışları yumuşatan müstesna anlar olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin 84 milyonun has bahçesi olduğuna dikkat çeken Baskın, birliktelik vurgusu yaparak “Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı, muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı muazzez bir dönemdir. Bayram münasebetiyle kendi iç dünyamızı, çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki kanallarını dürüst ve dengeli bir kavrayışla ele almaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Kurban Bayramı'nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı güçlü bir dönemin inşasını el birliğiyle başarabiliriz. Ne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorsak o kadar diri ve kuvvet sahibi olacağımız özellikle unutulmamalıdır. Türkiye, 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir. Bayram barıştır, bağışlamadır, hatırlamadır, hoşgörüdür, şefkattir, sıcaklıktır, merhamettir, vuslattır. Aslına ve anlamına müzahir bayram günlerine kavuşmak, bu kavuşma halini de her şart altında muhafaza etmek en halisane dileğimdir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Millipark huzurlu ve güvenli tatilin adresi oldu Kapıda kalmamak için önceden rezervasyon yaptırıyorlar
YEREL HABERLER Millipark huzurlu ve güvenli tatilin adresi ...
Kuşadası kurvaziyerde özlenen günlerine dönüyor
YEREL HABERLER Kuşadası kurvaziyerde özlenen günlerine dönüyor
Zeytinyağı ihracatçıları “çifte bayram” yaşadı
YEREL HABERLER Zeytinyağı ihracatçıları “çifte bayram” yaşadı
Başkan Atay’dan arife mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan arife mesaisi
Başkan Kaplan, Belediye Personeli ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, Belediye Personeli ile bayramlaştı
Aydın’da toplu ulaşım fiyatları yükseldi
YEREL HABERLER Aydın’da toplu ulaşım fiyatları yükseldi
Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı
Başkan Atabay, Didim Belediyespor yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Didim Belediyespor yönetimiyle bir ...
Aydın, Elektronik Vaka Sistemi Projesi’nde pilot il oldu
YEREL HABERLER Aydın, Elektronik Vaka Sistemi Projesi’nde pilot il ...
Aydın Valisi Aksoy'un 'Kurban Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'un 'Kurban Bayramı' mesajı
Başkan Kaplan: “Bayramlar sevginin kardeşliğin ön plana çıktı günlerdir”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan: “Bayramlar sevginin kardeşliğin ön ...
ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın koordinatörlüğündeki projenin açılış toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın koordinatörlüğündeki ...
Başkan Ertürk: "Bayramlar sevgiyi paylaşmaktır"
YEREL HABERLER Başkan Ertürk: "Bayramlar sevgiyi paylaşmaktır"
Nazilli Belediyespor Emre ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Emre ile sözleşme yeniledi
Başkan Erol'un Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Erol'un Kurban Bayramı mesajı
Aydın’da bayramda hava açık olacak
YEREL HABERLER Aydın’da bayramda hava açık olacak
Başkan Özer, Özbek heyete kooperatifçiliğin temellerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Özer, Özbek heyete kooperatifçiliğin ...
Karpuzlu’da hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karpuzlu’da hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya ...
Kuşadası’nda rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ...
Hırsızlığa karşı nöbetleşe uyuyorlar Mal canın yongası: Çobanlar kurbanlık hayvanlarının başında yatıp kalkıyor
YEREL HABERLER Hırsızlığa karşı nöbetleşe uyuyorlar Mal canın ...
Kuşadası’nda camiler bayram namazına hazır
YEREL HABERLER Kuşadası’nda camiler bayram namazına hazır
Başkan Özcan çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özcan çalışmaları yerinde inceledi
Didim’de Medusa takı stantları yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Didim’de Medusa takı stantları yoğun ilgi gördü
Başıboş atlar yine kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Başıboş atlar yine kazaya neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.