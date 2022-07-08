Başkan Ünal Kurban Bayramı’nı Kutladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulu S.S. Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.



Türkiye’nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında yer alan S.S. Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte önce çalışanları ile bayramlaşan Başkan Erol mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tüm İslam Aleminin ve ÖRKOOP Ailesinin Kurban Bayramı’nı kutlarım. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm İslam Alemine tüm insanlığa daha nice Kurban Bayramları dilerim” dedi.

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