Kuşadası'nda arife gününde plajlar doldu



Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler sahilleri doldururken, otellerde ise doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, "Kuşadası'nda bayramın çok yoğun geçmesini beklenirken, arife gününden itibaren yoğunluk başladı" dedi.

Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Kurban Bayramı tatili nedeniyle turistlerin akınına uğradı. Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyükşehirlerden 9 günlük tatili fırsat bilip yola çıkanlar, ilçede araç kuyrukları oluşturdu. Kuşadası'na tatile gelen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Otellerde doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığı bilgisini veren Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, "Kuşadası'nda bayramın çok yoğun geçmesini beklenirken, arife gününden itibaren yoğunluk başladı. Yaz sezonu nedeniyle yabancı turist yoğunluğu yaşanırken Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerle yoğunluk devam ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-07-08 19:06:29



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