Nazilli protokolü bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli protokolü bayramlaştı

İHA

Nazilli protokolü bayramlaştı

Nazilli protokolü uzun bir aradan sonra Kurban Bayramı arifesinde bayramlaşmak üzere Hangar Cafe Restoranda bir araya geldi.
Nazilli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Resmi Bayramlaşma Töreni Nazilli Belediyesi Hangar Cafe Restoranda yapıldı. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kıdemli Yüzbaşı Bahattin Sevim, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.
Birlik ve beraberlik ile tüm zorlukların üstesinden gelindiğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli geneliyle, kamusuyla, özeliyle birlikte beraberlik içerisinde hareket etiğinde bütün zorlukları üstesinden gelebileceğini açıklıkla gösterdi. Ben bu süreçlerde büyük bir önderlik yapan Sayın Kaymakamımıza, destekleyen Sayın Milletvekilimize, süreçte her bir şekilde yanımızda olan Muhtarlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerimize, daire müdürlerimize partilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki bu gidişat mutlaka devam edecek gibi görünüyor. Gerek küresel ısınma, gerek iklim değişikliği salgınlar tüm bunları memleketimizde olduğu gibi tüm dünyada çok ciddi yaşanacağını görüyoruz. Mesela yangınlarda çok büyük sıkıntı yaşamıştık. Büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri, Nazilli Belediyesinin imkânları Orman İşletme Müdürlüğümüzün imkânları ile birçok yangın büyümeden hatta ve hatta başladığı noktada çözdük. Vatandaşlarımızın hassas davranışları, hissiyatlı davranışları da çok önemliydi. Ben bu noktada Nazilli’de yaşayan tüm hemşerilerimize, değerli devlet büyüklerimize, mesai arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. İleriki günlerde karşılaşacağımız her türlü zorluklarda birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. İnşallah yarınlar iyi ve güzel olur diye ümit ediyorum. Ama biz yine de tedbirli olmak zorundayız. Bayramları güzel şeylerle anlamlandırmamız ve algılamamız lazım. Burada bulunan her kese ve tüm hemşerilerimize iyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmasına her kesin kurban bayramını tebrik ederek başlayan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy; “ Kurban bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ailelerinizle beraber sağlıklı nice bayramlar temenni ediyorum. Bayramlar tabikî kardeşliğin, birlikteliğin vurgulandığı güçlendiği dönemler, Sevinçlerin çoğaldığı günlerdir. Bu bayramda sevinçlerin bol olmasını, üzüntülerin yok olmasını, azalmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi gerçekten zorlu süreçlerden geçtik. Dünyanın çok nadir gördüğü ender olayları hep beraber yaşayıp gördük. Şükürler olsun bu günlere ulaştık. Allah bir daha bizi salgın hastalıklar ile imtihan etmesin. Bizlerde bundan sonra bu tecrübe ile daha tedbirli, yapmamız gereken vazifeleri daha çok göz önünde bulundurarak hayatımıza devam edeceğiz. Bu sene ne mutlu ki bu pandemi sonrasında yine dışarı çıktık hep beraber bir araya geldik. Bayramları bayram tadında kutlama şansını yakaladık. Nazilli milli mücadelenin başladığı mücadeleci bir yer, Allah’ın bol ve cömert davrandığı güzel Nazilli’de görev yapmanın mutluluğunu içerisindeyim ve bu senede ilk defa bayramlaşmayı bir arada gerçekleştirmek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonrada bir geri dönüş olmaz ve bayramlarımızı yine coşkuyla dışarıda hep beraber kutlamak nasip olur. Ben bu vesile ile tekrar her kesin aileleri ile beraber bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramları sağlık ve sıhhatle yaşamayı temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda arife gününde plajlar doldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda arife gününde plajlar doldu
Ceza yerine, şeker yediler Aydın’da trafik ekiplerinden “şeker” gibi uygulama
YEREL HABERLER Ceza yerine, şeker yediler Aydın’da trafik ...
Başkan Ünal Kurban Bayramı’nı Kutladı
YEREL HABERLER Başkan Ünal Kurban Bayramı’nı Kutladı
11 yıldır kayıptı, garajında insan kemikleri bulundu; 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 11 yıldır kayıptı, garajında insan kemikleri bulundu; ...
MHP’li Baskın: “Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir”
YEREL HABERLER MHP’li Baskın: “Bayramlar dayanışma ruhunun ...
Millipark huzurlu ve güvenli tatilin adresi oldu Kapıda kalmamak için önceden rezervasyon yaptırıyorlar
YEREL HABERLER Millipark huzurlu ve güvenli tatilin adresi ...
Kuşadası kurvaziyerde özlenen günlerine dönüyor
YEREL HABERLER Kuşadası kurvaziyerde özlenen günlerine dönüyor
Zeytinyağı ihracatçıları “çifte bayram” yaşadı
YEREL HABERLER Zeytinyağı ihracatçıları “çifte bayram” yaşadı
Başkan Atay’dan arife mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan arife mesaisi
Başkan Kaplan, Belediye Personeli ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, Belediye Personeli ile bayramlaştı
Aydın’da toplu ulaşım fiyatları yükseldi
YEREL HABERLER Aydın’da toplu ulaşım fiyatları yükseldi
Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı
Başkan Atabay, Didim Belediyespor yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Didim Belediyespor yönetimiyle bir ...
Aydın, Elektronik Vaka Sistemi Projesi’nde pilot il oldu
YEREL HABERLER Aydın, Elektronik Vaka Sistemi Projesi’nde pilot il ...
Aydın Valisi Aksoy'un 'Kurban Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'un 'Kurban Bayramı' mesajı
Başkan Kaplan: “Bayramlar sevginin kardeşliğin ön plana çıktı günlerdir”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan: “Bayramlar sevginin kardeşliğin ön ...
ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın koordinatörlüğündeki projenin açılış toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın koordinatörlüğündeki ...
Başkan Ertürk: "Bayramlar sevgiyi paylaşmaktır"
YEREL HABERLER Başkan Ertürk: "Bayramlar sevgiyi paylaşmaktır"
Nazilli Belediyespor Emre ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Emre ile sözleşme yeniledi
Başkan Erol'un Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Erol'un Kurban Bayramı mesajı
Aydın’da bayramda hava açık olacak
YEREL HABERLER Aydın’da bayramda hava açık olacak
Başkan Özer, Özbek heyete kooperatifçiliğin temellerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Özer, Özbek heyete kooperatifçiliğin ...
Karpuzlu’da hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karpuzlu’da hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya ...
Kuşadası’nda rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.