Nazilli protokolü bayramlaştı

Nazilli protokolü uzun bir aradan sonra Kurban Bayramı arifesinde bayramlaşmak üzere Hangar Cafe Restoranda bir araya geldi.

Nazilli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Resmi Bayramlaşma Töreni Nazilli Belediyesi Hangar Cafe Restoranda yapıldı. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kıdemli Yüzbaşı Bahattin Sevim, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Birlik ve beraberlik ile tüm zorlukların üstesinden gelindiğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli geneliyle, kamusuyla, özeliyle birlikte beraberlik içerisinde hareket etiğinde bütün zorlukları üstesinden gelebileceğini açıklıkla gösterdi. Ben bu süreçlerde büyük bir önderlik yapan Sayın Kaymakamımıza, destekleyen Sayın Milletvekilimize, süreçte her bir şekilde yanımızda olan Muhtarlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerimize, daire müdürlerimize partilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki bu gidişat mutlaka devam edecek gibi görünüyor. Gerek küresel ısınma, gerek iklim değişikliği salgınlar tüm bunları memleketimizde olduğu gibi tüm dünyada çok ciddi yaşanacağını görüyoruz. Mesela yangınlarda çok büyük sıkıntı yaşamıştık. Büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri, Nazilli Belediyesinin imkânları Orman İşletme Müdürlüğümüzün imkânları ile birçok yangın büyümeden hatta ve hatta başladığı noktada çözdük. Vatandaşlarımızın hassas davranışları, hissiyatlı davranışları da çok önemliydi. Ben bu noktada Nazilli’de yaşayan tüm hemşerilerimize, değerli devlet büyüklerimize, mesai arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. İleriki günlerde karşılaşacağımız her türlü zorluklarda birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. İnşallah yarınlar iyi ve güzel olur diye ümit ediyorum. Ama biz yine de tedbirli olmak zorundayız. Bayramları güzel şeylerle anlamlandırmamız ve algılamamız lazım. Burada bulunan her kese ve tüm hemşerilerimize iyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına her kesin kurban bayramını tebrik ederek başlayan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy; “ Kurban bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ailelerinizle beraber sağlıklı nice bayramlar temenni ediyorum. Bayramlar tabikî kardeşliğin, birlikteliğin vurgulandığı güçlendiği dönemler, Sevinçlerin çoğaldığı günlerdir. Bu bayramda sevinçlerin bol olmasını, üzüntülerin yok olmasını, azalmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi gerçekten zorlu süreçlerden geçtik. Dünyanın çok nadir gördüğü ender olayları hep beraber yaşayıp gördük. Şükürler olsun bu günlere ulaştık. Allah bir daha bizi salgın hastalıklar ile imtihan etmesin. Bizlerde bundan sonra bu tecrübe ile daha tedbirli, yapmamız gereken vazifeleri daha çok göz önünde bulundurarak hayatımıza devam edeceğiz. Bu sene ne mutlu ki bu pandemi sonrasında yine dışarı çıktık hep beraber bir araya geldik. Bayramları bayram tadında kutlama şansını yakaladık. Nazilli milli mücadelenin başladığı mücadeleci bir yer, Allah’ın bol ve cömert davrandığı güzel Nazilli’de görev yapmanın mutluluğunu içerisindeyim ve bu senede ilk defa bayramlaşmayı bir arada gerçekleştirmek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonrada bir geri dönüş olmaz ve bayramlarımızı yine coşkuyla dışarıda hep beraber kutlamak nasip olur. Ben bu vesile ile tekrar her kesin aileleri ile beraber bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramları sağlık ve sıhhatle yaşamayı temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.