Büyükşehir, vatandaşlarla bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bayram namazı sonrası lokum ve limonata dağıtarak bayramlaştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.



Vatandaşlar Aydın il genelinde gerçekleştirilen lokum ve limonata dağıtımı ile Büyükşehir Belediyesi’nin eski bayramlaşma geleneklerini devam ettirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu; “Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Kurban Bayramı'nın birlikberaberlik içerisinde mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.



Başkan Çerçioğlu bayram tatilini Aydın'da geçirecek olan vatandaşlara da Aydın’ın tertemiz sahillerinde ve birbirinden güzel tatil rotalarında misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

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