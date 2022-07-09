Aydın'da acemi kasaplar hastaneye koştu



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'da bayram namazı sonrası vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kesim sırasında çok sayıda kişi bıçakla ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla devlet hastaneleri ya da özel polikliniklere gitti. Yaralılar, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kesim sırasında ayağı kayıp düşen Hasan Karakaş (63), "Kemer Mahallesi'ndeki evimizde kurban kesmeye çalıştığımız sırada ayağım kaydı yere düştüm. Bir sıkıntı yaşamamak için hastaneye geldim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-07-09 14:07:47



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