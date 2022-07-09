Başkan Çerçioğlu, Ada Camping'te vatandaşlar ile bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kuşadası Ada Camping'te vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı ve incelemelerde bulundu.



Ada Camping alanında ve sahil boyunca yapılan çalışmaları kontrol eden Başkan Çerçioğlu, yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Ada Camping'in Kuşadası turizmine değer kattığını belirten vatandaşlar, sahil boyunca uzanan bisiklet ve yürüyüş yollarından da çok memnun olduklarını ifade ederek, yapılan hizmetler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Başkan Çerçioğlu ayrıca Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin, meclis üyeleri ve CHP gençlik kolları yönetim kurulu üyeleriyle de Ada Camping'te bir araya gelerek bayramlarını kutladı.



Bayram süresince Kuşadası'nda incelemelere ve çalışmalara devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Aydın'a değer katan çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini dileyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

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