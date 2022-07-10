Efeler 09 Adnan Gülen'i aldı

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AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09, Ofspor'dan Adnan Gülen'i kadrosuna kattı. Forvette görev yapan Adnan'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

1461 Trabzon'da futbol hayatına başlayan 23 yaşındaki oyuncu Karaköprü Belediyespor'un ardından Ofspor'a transfer oldu. Son 3 senesini Ofspor'da geçiren Adnan, geçen sezon 36 resmi maça çıkarak 9 gol attı. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-07-10 12:59:55



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