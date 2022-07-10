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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Açıkgöz’den “hatırlatma dozu” çağrısı

İHA

Müdür Açıkgöz’den “hatırlatma dozu” çağrısı

Covid19'un yeniden gündeme gelmeye başladığı bugünlerde Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, tüm Aydınlıları hatırlatma tozu yaptırmaya davet etti.

Kurban Bayramı ile birlikte kalabalık ortamlarda geçirilen süre sayısı artarken, koronavirüs vakalarında da artış yaşanması bekleniyor. Bayram öncesinden bu yana Covid19 uyarıları yapılırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de koronavirüsün en büyük silahlarından olan Covid19 aşısının hatırlatma dozunun yaptırılması çağrısında bulundu.

Bayram süresince koronavirüs salgınına özellikle dikkat edilmesini isteyen Müdür Açıkgöz; "Özellikle bizim dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir. Bu çerçevede bayram ziyaretleri ve kapalı ortamlarda geçirilen süre sayısı da artmaktadır. Bu bayramda vatandaşlarımız salgına çok dikkat etmeliler. Özellikle, temizlik, maske, mesafe konularına dikkat etmeliyiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz mümkün. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın da açıkladığı üzere hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, vatandaşlarımızın yeniden aşı olması önem arz ediyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir” dedi.

“6 ay geçmiş olmalı"
Son aşısının üzerinden 6 ay geçenlerin hatırlatma dozunu yaptırabileceğine dikkat çeken Müdür Açıkgöz; “Enabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek. 3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak. Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek. Son 60 gün içerisinde Covid19 hastalığını geçirmiş kişiler hariç son aşı dozu üzerinden 6 ay geçmiş 12 yaş üstü kişilere Covid19 aşı tanımlaması yapılmıştır. 9 günlük bayram tatili nedeni ile aşılama hizmetleri hastanelerde yürütülecektir. Bu çerçevede hastanelerimizin aşı ihtiyaçları ve aşı uygulama odalarını değerlendiriyoruz ve bugünden itibaren aşı için müracaat edenlerin aşılanmasını sağlayacağız” dedi.

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