Çocuklar, Bilim Deney Evi'nde suçluyu yakalıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Deney Evi’nde iki hafta deneylerle eğitim gören çocuklar son gün bir hırsızlık vakasını aydınlatıyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nin Bilim Deney Evi kışın olduğu gibi yaz tatilinde de çocukların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Bilim Deney Evi’nde iki hafta boyunca fizik, kimya ve biyoloji deneyleri yapan çocuklar son gün de bu deneyleri pekiştirerek bir suçu deneylerle bilimin ışığında çözüyor. Çocuklar eğitimde çok eğlendiklerini ve yeni birçok şey öğrendiklerini söylerken, kendilerine bu imkânı verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.



Bilim Deney Evi’ndeki fen bilgisi öğretmenlerinden Zeynep Gürsoy, yazkış yüzlerce öğrencinin yeni şeyler öğrenmek için merkeze geldiğini belirtirken “Bizim amacımız geleceğin bilim insanlarına yol açmak, onlara bu konuda yardımcı olmak, onlara bilimi sevdirmek. Daha çok uygulamalı olarak çocuklarımız için okullarında gördükleri fen bilimleri derslerine katkı sunacak şekilde hem uygulamalı hem de teorik deneylerimiz var” dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Evi’ne bilime meraklı tüm çocukları beklediklerinin altını çizen Gürsoy, “Çocuklarımız iki hafta boyunca fizik, kimya ve biyoloji eğitmenleri eşliğinde deneylere katıldılar. Son gün de bizler tarafından tasarlanan kriminal çalışmasına girdiler. İçeriğinde fizik olarak mercek ve optik deneyleri, biyolojik olarak kan deneyleri, kimya olarak da değişik tozların incelenmesi vardı. Çocuklar çok memnunlar, biz de çocuklarımızdan çok memnunuz. Meraklarını artırdığımızı düşünüyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da velilerimiz ve çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Çocuklar ise kan gruplarını ortaya çıkarmaktan kimyasalların tepkimelerine, ışık deneylerinden çeşitli fizik deneylerine kadar birçok yeni şey öğrendiklerini söyledi. Çocuklardan 10 yaşındaki Eda Sena Yüksel, “En çok kriminal deney hoşuma gitti ama diğer deneyler de güzeldi. Mesela fizikte panflüt çok hoşuma gitti, evde bir panflüt yapacağım. Kriminal deneyde çalınan bir para vardı ve dört tane de şüpheli vardı. Olay yerindeki ipuçlarından suçluyu bulmaya çalıştık. Kendimi bir polis veya dedektif gibi hissettim. Sanki olay gerçekmiş ve ben de suçluyu gerçekten bulmaya çalışıyor gibi hissettim” ifadelerini kullandı.



‘Büyüyünce araştırmacı olacağım’

Bilim Deney Evi’ne Çine’den gelen ve önümüzdeki yıl üçüncü sınıfa gidecek olan Yiğit Sever, “Fizik dersimizde ilk olarak panflüt yaptık. Ben çok eğlendim. Her deneyimiz güzeldi. Okulumuzda hiç öğrenmediğimiz şeyleri öğrendik. Burayı çok sevdim. Böyle deneyleri yapmak bana çok keyifli geliyor. Mesela burada görme kusurlarının ne olduğunu, kan gruplarını, asit ve bazları öğrendik. Büyüyünce de araştırmacı olmak istiyorum” şeklinde konuştu.,



‘Deneylerle suçluyu bulduk’

8 yaşındaki Zeynep Reyyan Yüce ise çok küçük yaşlardan beri bilimle ilgilendiğini ve bilimi çok sevdiğini söyledi. Bilim insanı olmak istediğini belirten Yüce “Burası çok iyiydi. Evimde yapamadığım birçok deneyi burada öğrendim. Burada havanın kuvvetini, asit ve bazları, kan gruplarını öğrendim ve çok eğlendim. Çok verimliydi. Ben zaten evde küçük küçük deneyler yapardım, burada daha büyük deneyler yaptığım için çok mutluyum” ifadelerini kullanırken kriminal deneyle polislerin çalışma mantığını öğrendiğini ve ne kadar zor bir iş yaptıklarını anladığını belirtti. Yüce deneyi “Bir kadının parası çalınmış ve dört şüpheli bunlardan da bir suçlu vardı. Olay yerinde gözlük camı, beyaz bir toz ve kan bulunmuş. Bunlarla suçluyu bulduk” söyleriyle özetledi.



Arkadaş ortamımı genişledi

11 yaşındaki Azra Beril Karaduman ise bilime merakı olduğu için ve deneyleri sevdiğinden dolayı Bilim Deney Evi’ne geldiğini belirtti. Karaduman “İki hafta benim için çok eğlenceliydi, birçok deney yaptık, arkadaş ortamım genişledi, benim için çok güzel oldu. Burada öğretmenlerimizin kanlarını aldık. Kan gruplarını öğrendik. En son gün de bütün deneyleri bir arada yaptık. Bir hırsızlık olayı çözdük. En çok kan deneyini ve hırsızlık deneyini sevdim. Özlem Çerçioğlu’na bu etkinliği kurduğu, birçok deney yapmamıza yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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