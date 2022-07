Vatandaşların kamp tercihi Ada Camping, dolup taştı

C vitamini faydaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle Kuşadası Belediyesi'nin kaliteli hizmet anlayışıyla işlettiği Ada Camping, vatandaşların yeni tatil adresi oldu.



Her yıl yüz binlerce misafirin ağırlandığı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası, yeni turizm alternatifleriyle de cazibe merkezlerinden birisi olmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ortak çalışması olan Sevgi Plajı Ada Camping vatandaşların yeni tatil merkezi oldu. Ada Camping’i özellikle emekliler, öğrenciler ve tatile yüksek bütçe ayıramayanlar tercih ediyor.



Kuşadası'nda turizmde yepyeni bir yüz olan Ada Camping, uygun fiyatları ve Mavi Bayraklı deniziyle çadırda ve ekonomik olarak konaklamak isteyenlere mükemmel bir alternatif oluşturdu. Alanda ağırlanan misafirler; alanın temizliğinin ve verilen hizmetin kalitesinden memnuniyet duyduklarını söylüyorlar. Kamp alanının, kumsalın ve Mavi Bayraklı denizin keyfini süren kampseverler, alanda çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirdiklerini de belirtiyor.



Alanda ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Halk Ege Et’le Kuşadası Belediyesi’nin bir iştiraki olan Ada Market’in de birer şubesi bulunurken vatandaşlar et ve benzeri tüm ürün ihtiyaçlarını ekonomik olarak tedarik edebiliyor.



“Kaliteli ve uygun fiyatlı tatil”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’da alternatif tatil olanaklarını da artırmaya devam ettiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekonomik tatil arayışındaki tüm kampseverleri Ada Camping’e beklediklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarımıza yönelik her projesinde olduğu gibi Ada Camping’de de hizmet kalitesini üst seviyede tutuyoruz. Bu kaliteyi yaşamak ve uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız da Ada Camping’i dolduruyor. Tatilde Ada Camping’i tercih eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



Kamp alanındaki vatandaşlar da kendilerine bu güzel imkânı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.