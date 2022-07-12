Nazilli Belediyespor'da ayrılık



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Ebu Sıddık Çelik takımı ile karşılıklı olarak anlaşma sağlayıp takımından ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyespor, A takım oyuncularımızdan Ebu Sıddık Çelik sözleşmesindeki getir-götür maddesinden yararlanarak karşılıklı anlaşma sonucunda takımımızdan ayrılmıştır. Kendisine futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Ebu Sıddık, "Çok sevdiğim ve formasını terlettiğim takımımdan karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı alarak ayrıldım. Oyuncu arkadaşlarıma ve yöneticilerimize, antrenörlerimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyor, Nazilli Belediyespor'a ligde başarılar diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-07-12 10:32:38



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