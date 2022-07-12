Aydın’da trafik kazası:1 yaralı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.’nın (71) yönetimdeki 09 SJ 315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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