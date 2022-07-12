Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği’ne katılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği’ne katılıyor

İHA

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği’ne katılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, Efeler’i kültür ve sanatla anılan marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), Sardes 7. Uluslararası Dionysos Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı’na katılacak.
Manisa Salihli’de bulunan Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes Antik Kenti’nde, Artemis Tapınağı bölgesinde, 14 Temmuz 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte; Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirecek. EBŞT sanat yönetmeni dramaturgyazar Serkan Fırtına ‘Tiyatro Eleştirisi Atölyesi’ ile şehir tiyatrosu oyuncu ve eğitmenlerinden Mehmet Emektar ise ‘Oyunculukta Amaç ve Engeller Atölyesi’ adlı eğitim verirken, Efeler Belediyesi Şehit Tiyatrosu ekibi, 16 Temmuz akşamı Doğaçlama Tiyatro oyunu sahneleyecek.
Şenlik, tiyatro sanatının doğduğu ve tüm dillerde söylenen Theatron kelimesinin ilk kullandığı yer olan, tiyatro tanrısı olarak da bilinen Dionysos’un yaşadığı topraklarda, Lidya Krallığının başkenti Sardes’te birçok sanatçı ve sanatseverin katkısıyla imece bir şekilde gerçekleştirilecek. Salihli Sart Mustafa Köyü Artemis Tapınağı bölgesinde, Paktalos Çayı (Sart Çayı) kenarında çadırlar kurulup, etkinlikler için mekânlar oluşturulacak.
Tiyatro sanatçıları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma örneğinin sergileneceği şenliğin yürütücülüğünü Salihli’de bulunan Rasim Aşın Dionysos Tiyatro Evi yaparken, alanlarında uzman birçok kişi; yazarlık, sanat eleştirisi, clown, oyunculuk, drama, yönetmenlik, pantomim gibi alanlarda ücretsiz olarak eğitim verecek. Kampta ayrıca sahne performansları, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay düzenlenen şenlik hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun tiyatro tarihinin önemli bölgelerinden Salihli Sardes’te uzun zamandır düzenlenen ve önemli bir tiyatro buluşması olan Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği ve Eğitim Kampı’na katılacak olmasından dolayı mutluyuz. İlçemizi temsil edecek olan Şehir Tiyatrosu eğitmenlerine ve öğrencilerine verimli bir kamp dönemi diliyorum. Bu güzel ve anlamlı buluşmayı gerçekleştiren değerli tiyatro emekçilerini ve gönüllülerini yürekten kutluyor, sanatın birleştirici ışığının hiç sönmemesini diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da trafik kazası:1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası:1 yaralı
Aydınlı çocuklar bayram coşkusunu aquaparkta yaşadı
YEREL HABERLER Aydınlı çocuklar bayram coşkusunu aquaparkta yaşadı
Kuşadası'nda çifte bayram
YEREL HABERLER Kuşadası'nda çifte bayram
Acil kan ihtiyacı hayatını değiştirdi, yaşı kadar kan verdi Yaşı kadar kan verdi, herkesi kan bağışına davet etti
YEREL HABERLER Acil kan ihtiyacı hayatını değiştirdi, yaşı kadar kan ...
Didim Lavanta Festivali yarın başlıyor
YEREL HABERLER Didim Lavanta Festivali yarın başlıyor
Kuşadası’nda bayramda eğlence tavan yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda bayramda eğlence tavan yaptı
Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak
YEREL HABERLER Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine ...
Nazilli Belediyespor'da ayrılık
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da ayrılık
Söke'deki yangında 3 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Söke'deki yangında 3 dönüm alan zarar gördü
Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu
YEREL HABERLER Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç ...
Vatandaşların kamp tercihi Ada Camping, dolup taştı
YEREL HABERLER Vatandaşların kamp tercihi Ada Camping, dolup taştı
Didim'de orman yangını faciasının önüne belediye ekipleri geçti
YEREL HABERLER Didim'de orman yangını faciasının önüne belediye ...
Didim'de aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Didim'de aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna ...
Denizde gözden kayboldu, Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Denizde gözden kayboldu, Sahil Güvenlik kurtardı
Söke- Milas yolunda kaza; 2 yaralı..
YEREL HABERLER Söke- Milas yolunda kaza; 2 yaralı..
Çocuklar, Bilim Deney Evi'nde suçluyu yakalıyor
YEREL HABERLER Çocuklar, Bilim Deney Evi'nde suçluyu yakalıyor
Kuşadası’nda İlçe Protokolü Vatandaşlarla Bayramlaştı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda İlçe Protokolü Vatandaşlarla Bayramlaştı
Müdür Açıkgöz’den “hatırlatma dozu” çağrısı
YEREL HABERLER Müdür Açıkgöz’den “hatırlatma dozu” çağrısı
Rezarvasyon yaptırmayanlar Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na giremedi
YEREL HABERLER Rezarvasyon yaptırmayanlar Kuşadası Dilek Yarımadası ...
Didim Amfitiyatro, etkinliklerin yeni merkezi oldu
YEREL HABERLER Didim Amfitiyatro, etkinliklerin yeni merkezi oldu
Büyükşehir'den çocuklara bayram dondurması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den çocuklara bayram dondurması
Ferrari'sini değil bisikletini tercih ediyor
YEREL HABERLER Ferrari'sini değil bisikletini tercih ediyor
İncir bahçelerinde kırmızı örümcek ile mücadele
YEREL HABERLER İncir bahçelerinde kırmızı örümcek ile mücadele
Milli Park araç girişine kapatıldı
YEREL HABERLER Milli Park araç girişine kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.