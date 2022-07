Kuşadası'nda 'kruvaziyer' hareketliliği; 2 günde 16 bin turist geldi

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesine son 2 günde 12 kruvaziyer yanaştı. 16 bin turist ile 5 bin 800 personelin ilçeye geldiğini belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "Yarın limana yanaşacak olan Odyssey Of The Seas ve Regal Princess isimli 2 kruvaziyerle 8 binin üstünde turist daha gelecek" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla yerli turistlerin akınına uğrayan Kuşadası, bir yandan da kruvaziyerleri ağırlıyor. Ege Port Limanı'na bayramın 3'üncü günü Malta bayraklı Celebrity Reflection, Bahama bayraklı Norvegian Jade, Wind Star, Celebrity Crystal, Bahama bayraklı Silver Spirit ve To Calisto, bugün sabah saatlerinde ise Panama bayraklı MSC Lirica, Malta bayraklı Celestyal Olympia, Marella Explorer, Azamara Journey, Fransız bayraklı Le Bougainville ve Bahama Bayraklı Seadream 2 isimli kruvaziyerler demirledi. Gemiden inen turistlerin bir bölümü tur kapsamında Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Turistlerin büyük bölümü ise ilçede kalarak alışveriş yaptı.

8 BİN TURİST DAHA GELECEK

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası'na bayramın 3'üncü ve 4'üncü gününde toplam 12 kruvaziyerle 16 bin turist ile 5 bin 800 personelin geldiğini söyledi. Esnafın çifte bayram yaşadığını belirten Güngör, "Yarın limana yanaşacak olan Odyssey Of The Seas ve Regal Princess isimli 2 kruvaziyerle 8 binin üstünde turist daha gelecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-07-12 16:01:04



