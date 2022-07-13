Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı

Korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla düğünlerini ertelemek zorunda kalan birçok çift dolayısıyla bu yaz düğünlerin sayısında ciddi artış yaşanırken, Aydınlı sarraflar vatandaşları sahte altın konusunda uyardı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 99 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların sağlığının korunması amacıyla getirilen bir çok kısıtlama dan bir tanesi de düğün organizasyonları oldu. Birçok çift kısıtlamalar dolayısıyla düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl normalleşme adımları çerçevesinde belirli kurallara uyulmak şartı ile düğün salonları açıldı. Düğün salonlarında yer bulanlar düğünlerini gerçekleştirirken, bulamayanlar ise bu yaz için tarih aramaya başladı. Yaz aylarının başlaması ile düğün salonlarında talep patlaması yaşanırken, Aydınlı sarraflar da vatandaşları sahte altına karşı uyararak düğün yapacakların dikkatli olmasını istedi.



Aydınlı sarraf Serkan Kuyumcu düğünlerde sahte takıların da takılabildiğini belirterek, "Havaların ısınması ile birlikte düğün sezonu da açıldı. Düğün ile alakalı tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde de hareketlilik oluştu. Altın fiyatları da herkesin malumu. Bizim sektörün ise ucu bucağı yok. Orta halli bir düğün yapacak çiftin ortalama takı maliyeti 80 bin TL olarak ortaya çıkıyor. Kötü niyetli insanlar da piyasaya sahte altın sürmekten çekinmiyorlar. Vatandaşlarımız düğünlerinde zor durumda kalmamak ve hayal kırıklığı yaşamamak için mutlaka altın alırken ve bozdururken tanıdık, bilip güvendikleri sarrafları tercih etmeli" ifadelerini kullanarak vatandaşları sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı uyardı.

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