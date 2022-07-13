Tarihi Kervansaray'da kruvaziyer yolcuları için klasik müzik dinletisi

Kuşadası’nın tarihi simgelerinden olan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, kente kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistler için Kuşadası Belediyesi ve özel firmaların iş birliğinde düzenlenen ‘Doğunun Sesleri’ isimli klasik müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.



Türkiye’nin kruvaziyer başkenti Kuşadası’na, 2018 yılı Aralık ayında suya indirilen Fransa bayraklı yolcu gemisi 'Le Bougainville', Fransız, Kanadalı ve ABD’li olmak üzere toplam 80 turist getirdi. Gemiden inen turistlerin bir bölümü Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Büyük bölümü ise kentte kalarak turistik çarşılarda alışveriş yaptı. Kuşadası’ndaki farklı turizm destinasyonlarınıda dolaşan ziyaretçiler daha sonra tarihi Kervansaraydaki klasik müzik dinletisine katıldı. ‘Doğunun Sesleri’ isimli dinletide İzmir Senfoni Orkestrası sahne aldı. Konserden sonra gemi şirketinin Türkiye Genel Acentesi sahibi Yaşar Karadağ turistlere Kervansarayın tarihi öneminden ve Kuşadası’nın güzelliklerinden bahsetti.

Klasik müzik dinletisini kruvaziyer turistlerinin Türkiye’nin kültürünü ve Kuşadası’nı daha yakından tanıması için düzenlediklerini belirten Karadağ “Kervansaray, tarihi dokusu ve akustik yapısı ile turistlerin Türk kültürünü anlaması için çok güzel bir mekân. Bize Kervansarayı tahsis eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.