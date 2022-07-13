25. Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması bu yıl 25. kez Kuşadası’nda müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Türkiye’nin önde gelen pop müzik beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 2022 yaz sezonunda 25. kez Kuşadalı sanatseverlerle buluşmaya hazır. Her yıl amatör ve profesyonel besteci ve söz yazarlarının katılımı ile Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen yarışma için başvurular 131415 Temmuz arasında alınacak. Katılım sağlamak isteyen besteci ve söz yazarları www.altinguvercin.com.tr sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Şartnameye uygun olan besteleri inceleyecek olan ön jüri ise değerlendirmeleri yapmak için 181920 Temmuz tarihlerinde toplanacak.

11 Eylül 2022 Pazar gecesi Kuşadası AVM Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda büyük final ile sonlanacak olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinci olan beste sahibine Altın Güvercin ve yüz bin lira para ödülü verilirken ikinci olan besteye Gümüş Güvercin ve elli bin lira para ödülü, üçüncü olan beste sahibine ise Bronz Güvercin ve yirmi beş bin lira para ödülü verilecek.

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