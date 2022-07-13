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Nazilli’de 7’den 70’e herkes bayramda lunaparka akın etti

İHA

Nazilli’de 7’den 70’e herkes bayramda lunaparka akın etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kurban Bayramı’nın eğlence adresi Sümerpark alanı oldu. İlçenin en büyük yeşil alanına sahip parkta bulunan hayvanat bahçesi, piknik alanları ve özellikle de herkesin tercih ettiği Lunapark bayramda doldu taştı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Nazilli ve çevre halkı ilçenin en büyük yeşil alanına sahip Sümerpark’a akın etti. 7’den yetmişe herkesin uğrak mekanı haline gelen Sümerpark’ta 25 yıldır hizmet veren Lunapark sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar ilçe halkına hizmet verdi. Tırtıldan gondola, çarpışan arabadan atlı karıncaya kadar 20’ye yakın eğlence ekipmanlarında gün boyu vakitlerini geçiren çocuklar ve vatandaşlar, oldukça ekonomik fiyatlarla eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar.

3 kuşaktır lunapark işletmeciliği
25 yıldır Lunaparkı işleten işletmeci Yüksel Ozan, babadan oğula 3 kuşaktır Lunapark işletmeciliği yaptıklarını ifadede ederek, “25 yıldır Nazilli halkına hizmet sunuyorum. Nazilli’nin en güzel yerinde hem ucuz hem de çok güzel bir şekilde halkımızı eğlendiriyoruz. Her ay makine ve elektrik mühendisleri tarafından denetlenen en güvenli oyuncakların olduğu çok sayıda oyun aletimizle 7’den 70’e herkesi eğlendiriyoruz. Burası ilçemizin en güzel yeri ve hayvanat bahçesinden piknik alanlarına kadar herşey var. Lunaparkımız zaten tüm halkımızın hizmetinde. Ucuz ve güvenli eğlenceye tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan parka davet
Parka gelen vatandaşlar ve çocuklar çok eğlendiklerini ifade ederek bayram boyunca çok güzle bir tatil geçirdiklerini, lunapark sayesinde hem kendilerinin hem de çocuklarının doyasıya eğlendiğini ifade ederek herkesi Sümerpark’a davet ettiler. Sümerpark’ın çam ve diğer endemik ağaçlarla kaplı çok sayıda süs havuzu ile donatılmış yemyeşil alanları ile gece ve gündüz herkesi kendisine çekmeye devam ediyor.

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