İnşaatın 4'üncü katından düşen Ahmet, hayatını kaybetti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çalışan babası ile inşaata gelen Ahmet Karatay (13), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta sıvacılık yapan babası Sabri Karatay'ın yanında gelen Ahmet Karatay, iddiaya göre dengesini kaybedip, korkulukları bulunmayan 4'üncü kat balkonundan düştü. 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Karatay, kanlar içinde kaldı. Babasının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Karatay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözyaşlarına boğulan Sabri Karatay'ı, mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Karatay'ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2022-07-13 14:49:06
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