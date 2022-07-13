Aydın otogarında bayram yoğunluğu devam ediyor

Aydın’da 9 günlük bayram tatili öncesi otogarda yaşanan yoğunluk bayram sonrasında da devam ediyor.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da arife gününde başlayan hareketlilik, bayram sonrasında da devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketleri veya tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Yaşanan yoğunluk otobüs firmalarını memnun ederken, vatandaşlar ise gideceklere güzergaha bilet bulma telaşı yaşıyor. Otogarlardaki yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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