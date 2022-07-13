Söke’de trafik kazası: 6 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndan Söke istikametine seyir halinde olan 09 JL 950 plakalı hafif ticari araçla, Söke'den Davutlara seyir halinde olan 34 CKL 253 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta hurdaya dönerken 09 JL 950 plakalı ticari araç sürücüsü Uğur F. aynı araçta yolcu konumunda bulunan Yusuf B. ve Cavit Y. İle 34 CKL 253 plakalı otomobilin sürücüsü Ayla K. aynı araçta yolcu konumunda bulunan Demet K. ve Mesut K. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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