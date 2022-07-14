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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Didim Lavanta Festivali” binlerce kişiyi ağırladı

İHA

“Didim Lavanta Festivali” binlerce kişiyi ağırladı

Aydının Didim ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen “Didim Lavanta Festivali” renkli görüntülerle başladı. Binlerce ziyaretçinin katıldığı festivalde ziyaretçiler stüdyoyu andıran alanlarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Didim Belediyesince geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen “Didim Lavanta Festivali” bu yıl binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. 2015 yılında ekimine başlanılan lavantaların istenilen seviyeye gelmesinin ardından Akköy Kocabahçe'de bulunan Belediyeye ait Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs bitkileri fidanlığındaki festivale CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile binlerce kişi katıldı. Festivale yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Davetliler, görsel şölen sunan lavanta tarlasında bol bol fotoğraf çektirdi. Festivalde mankenler giydikleri giysilerle davetlilerin ilgi odağı olurken, mor lavanta bahçesi içerisinde müzik dinletisi de sunuldu. Bahçe içerisinde kurulan mor renkli yollar, şemsiyeli yollar, salıncak, bisiklet ve kalp temalı görseller ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Festivalde ilk konuşan CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, 2 dönemdir görev yapan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın yaptığı hizmetlerle ilçeye değer kattığını ifade ederek, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise görev yaptığı süre içerisinde iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, yanlış yada eksikliklerimiz var mıdır, vardı ama biz ilçemizi ve ülkemizi muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Biz ilçemizi de ülkemizin hatta dünyanın sayılı turizm kentleri arasına çıkarmak için çalışıyoruz. Bu anlamda festivallerimizle ilçemizi turizm, sanat ve kültür kenti olma noktasında öne çıkarmayı hedefliyoruz. Festivalimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ise konuşmasında Didim Lavanta Festivalinde olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek “Deniz Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda Genel Başkanımızla burada Amfi tiyatro açılışı gerçekleştirildi. Bugün de festivalimiz başladı. Didim bir sanat ve kültür kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Muasır medeniyetlere çıkma noktasında her birimize görev düşüyor ve bu anlamda kültür ve sanatı iliklerimize işleyeceğiz. Didim’in gerçek nüfusu 100 bin dediler ama yazın 1 milyonu bulmuş, belediye başkanımız bu tür etkinlikler yaptığı sürece bu rakam 2 milyonu da bulur, inşallah daha güzel etkinliklerle buluşacağımıza inanıyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından CHP’li Vekil Taşçıer, Başkan Atabay ve beraberindekiler festivali alanını gezerek hem vatandaşlarla sohbet etti, hem de fotoğraf çektirdi. Festivalde ayrıca davetlilere ikramlarda bulunularak, lavanta dağıtımı gerçekleştirildi.

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