Aydın Valisi Aksoy'un '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbaline kastetmeye teşebbüs eden hain FETÖ terör örgütünün kanlı darbe girişimini, tarihte eşi benzeri görülmedik bir kahramanlıkla bertaraf eden aziz milletimizin '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün altıncı yıl dönümündeyiz. Hepimizin bildiği üzere, Kahraman Türk Milleti; tarihinden bugüne kadar bayrağı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için bedel ödemekten kaçınmadı. Her türlü tehdite karşı tek vücut olmayı bildi. Cihan harbinde Osmanlı Devleti’nin dört bir yanı kuşatılmışken yine milletin kahraman evlatları vatanına sahip çıktı. Türk Milleti 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Şehitlerin asil kanları ile yeni bir devlet kurmasını bildi. Tüm kara bulutları dağıtıp düşmana bu ülkenin geçilmez olduğunu gösterdi. Yıllar içinde ülkeyi savaşlarla yıkamayacağını anlayanlar taktik değiştirdi. Her kalkınma hamlesinin önüne engeller çıkarmaya çalışarak Türkiye’nin gücünü kırmaya çabaladı. Anti demokratik pek çok müdahale denendi. Hepsi de Türkiye’yi on yıllarca geriye götürdü. Yüzlerce cana mal oldu. Son dönemde geçmişin cuntacı zihniyeti yine boy göstermeye, sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye’nin refahını bozmaya kalkıştı. Terör, yalan ve iftira dolu karalama kampanyaları ile mücadele edilirken devlete sızmak isteyen hain ve sinsi bir terör örgütü peydahlandı. Devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirdi, canlara kast etti" dedi.



15 Temmuz gecesi İstiklal harbi ruhunun yeniden canlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile vatandaşların sokağa döküldüğünü hatırlatan Aksoy, "Oysa İstiklal harbi ruhu yeniden şahlanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar sokağa döküldü, Türk Milleti canı pahasına tankların önüne yattı, kendisine doğrultulan namluların üzerine çıplak elleriyle yürüdü. Darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bir karşı duruş sergilendi. Terör örgütü üyeleri milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı. 15 Temmuz 2016 Türk Milleti için bir milattı. Destan yazan Türk milleti dünyaya bir kez daha 'Türkiye geçilmez' diye haykırdı. Türk milleti, kazandığı bu demokrasi zaferiyle; top, tank, uçak ve mermilere karşı onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamış, birçok ulusa da yol gösterici olmuştur. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerine yer verdi.



"Bilinmelidir ki, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir" diyen Vali Aksoy mesajına şu sözlerle son verdi;

"Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bunun için, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeleri aşmak için gayret etmeli ve çok çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Aydınlı hemşerilerimin ve Aziz milletimizin Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik gününü en içten duygularımla kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.